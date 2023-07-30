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Челси подпишет центрбека Монако Дисаси за 45 млн евро

Англия
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Очередной новичок синих 

Челси подпишет центрбека Монако Дисаси за 45 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Челси” договорился о трансфере центрального защитника “Монако” Акселя Дисаси.

Как информирует The Athletic, “синие” заплатят за 25-летнего футболиста 45 миллионов евро. Помимо позиции центрбека, Дисаси также может сыграть на правом фланге защиты.

“Челси” был вынужден искать нового защитника из-за операции на колене центрбека Уэсли Фофаны. Также первые месяцы нового сезона пропустит Бенуа Бадьяшиль.

Ранее “Челси” подписал атакующего хавбека “РБ Лейпциг” Кристофера Нкунку (60 млн евро), нападающего “Вильярреала” Николаса Джексона (37 млн евро) и вингера “Сантоса” Анжело (15 млн евро).

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Монако Аксель Дисаси
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Источник:
The Athletic

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