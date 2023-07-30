Челси подпишет центрбека Монако Дисаси за 45 млн евро

“Челси” договорился о трансфере центрального защитника “Монако” Акселя Дисаси.

Как информирует The Athletic, “синие” заплатят за 25-летнего футболиста 45 миллионов евро. Помимо позиции центрбека, Дисаси также может сыграть на правом фланге защиты.

“Челси” был вынужден искать нового защитника из-за операции на колене центрбека Уэсли Фофаны . Также первые месяцы нового сезона пропустит Бенуа Бадьяшиль.

Ранее “Челси” подписал атакующего хавбека “РБ Лейпциг” Кристофера Нкунку (60 млн евро), нападающего “Вильярреала” Николаса Джексона (37 млн евро) и вингера “Сантоса” Анжело (15 млн евро).