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Челси подпишет центрбека Монако Дисаси за 45 млн евро
Очередной новичок синих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Челси” договорился о трансфере центрального защитника “Монако” Акселя Дисаси.
Как информирует The Athletic, “синие” заплатят за 25-летнего футболиста 45 миллионов евро. Помимо позиции центрбека, Дисаси также может сыграть на правом фланге защиты.
“Челси” был вынужден искать нового защитника из-за
Ранее “Челси” подписал атакующего хавбека “РБ Лейпциг” Кристофера Нкунку (60 млн евро), нападающего “Вильярреала” Николаса Джексона (37 млн евро) и вингера “Сантоса” Анжело (15 млн евро).
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