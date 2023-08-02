Канселу хочет уйти в Барселону. Хави просит, чтобы защитника арендовали

Жоау Канселу хочет перейти в "Барселону". Агент игрока Жорже Мендеш сообщил об этом представителям клуба.

Ради перехода португалец готов пойти на снижение зарплаты. На трансфере также настаивает главный тренер "сине-гранатовых" Хави.

У Канселу не вышло остаться в "Баварии", где он провел вторую половину прошлого сезона. Клуб определил другие приоритеты и позиции, которые необходимо усилить.

В "Сити" португальцу также нельзя оставаться из-за конфликта с Пепом Гвардиолой. Главный тренер "горожан" отдал футболиста в аренду в "Баварию" именно по этой причине.