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Канселу хочет уйти в Барселону. Хави просит, чтобы защитника арендовали

Англия
(1 голосов)

Португалец готов идти на снижение зарплаты

Канселу хочет уйти в Барселону. Хави просит, чтобы защитника арендовали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жоау Канселу хочет перейти в "Барселону". Агент игрока Жорже Мендеш сообщил об этом представителям клуба.

Ради перехода португалец готов пойти на снижение зарплаты. На трансфере также настаивает главный тренер "сине-гранатовых" Хави.

У Канселу не вышло остаться в "Баварии", где он провел вторую половину прошлого сезона. Клуб определил другие приоритеты и позиции, которые необходимо усилить.

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В "Сити" португальцу также нельзя оставаться из-за конфликта с Пепом Гвардиолой. Главный тренер "горожан" отдал футболиста в аренду в "Баварию" именно по этой причине.

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В статье: Барселона Хави Жоау Канселу
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 23:23
Шо за зверёк?
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