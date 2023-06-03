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Хави: В Манчестер Сити предложили нам купить Канселу, но потом по непонятным причинам отказались
В итоге игрок выступал за "Баварию"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, что клуб хотел арендовать в январе защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, но "горожане" передумали в последний момент:
"Мы хотели взять Канселу еще в январе. "Манчестер Сити" сами предложили его нам, и мы согласились. В конце концов, по непонятным нам причинам они отказались от этого соглашения, и переход сорвался", - говорит Хави.
Ранее сообщалось, что у 29-летнего Канселу произошел конфликт с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, поэтому он вряд ли продолжит выступать за команду под его руководством.
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