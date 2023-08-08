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Манчестер Сити пытается удержать Бернарду Силву

Англия
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Манчестер улучшит условия контракта

Манчестер Сити пытается удержать Бернарду Силву

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, "предложение о новом соглашении Манчестер Сити официально отправлено Бернарду Силве".

Как стало известно на прошлой неделе, "Сити" официально сообщил "ПСЖ" и "Барсе", что они не будут вести переговоры по Бернарду.

"Сити" уверен, что Бернарду даст окончательный зеленый свет для нового соглашения.

Напомним, что слухи о возможном трансфере португальца продолжаются уже второй год, в прошлом сезоне Силва выиграл требл в составе английской команды.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Фабріціо Романо

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