Манчестер Сити пытается удержать Бернарду Силву

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, "предложение о новом соглашении Манчестер Сити официально отправлено Бернарду Силве".

Как стало известно на прошлой неделе, "Сити" официально сообщил "ПСЖ" и "Барсе", что они не будут вести переговоры по Бернарду.

"Сити" уверен, что Бернарду даст окончательный зеленый свет для нового соглашения.

Напомним, что слухи о возможном трансфере португальца продолжаются уже второй год, в прошлом сезоне Силва выиграл требл в составе английской команды.