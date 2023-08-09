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Бывший игрок Челси и Эвертона переходит в Лутон Таун – новичок АПЛ
33 матча за сборную Англии
Фото: lutontown.co.uk
"Лутон Таун" объявил о подписании Роса Баркли. Бывший игрок "Челси", "Эвертона" и "Ниццы" подписал контракт в качестве свободного агента.
Продолжительность сделки неизвестна. Баркли подписал контракт с "Лутоном" после того, как ушел из "Ниццы" в июне. Во французский клуб Баркли пришел по истечению контракта с "Эвертоном" в сентябре прошлого года.
За "Ниццу" Баркли провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Трансферная стоимость 29-летнего англичанина – 6 миллионов евро.
"Лутон Таун" вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе. Тогда клуб занял 3-е место в первенстве после "Бернли" и "Шеффилда".
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