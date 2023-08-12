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Сон Хин Мин стал новым капитаном Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Получил от Льориса

Сон Хин Мин стал новым капитаном Тоттенхэма

tottenhamhotspur.com

Новина українською

После ухода Харри Кейна в мюнхенскую "Баварию" лондонский "Тоттенхэм" объявил о назначении нового капитанского состава команды.

Им стал уже экс-напарник по атаке англичанина Сон Хин Мин. Корейский форвард получил повязку от Уго Льориса.

Для Сона этот сезон в составе "шпор" станет 9-м.

"Это такая большая честь быть капитаном этого огромного клуба. Это был большой сюрприз и момент для гордости. Я уже говорил игрокам, что каждый должен чувствовать себя капитаном на поле и вне его. Это новый сезон, новый старт, и я отдам все за эту футболку и эту повязку", – поделился впечатлениями 31-летний кореец.

Вице-капитанами стали хавбек Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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