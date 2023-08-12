Сон Хин Мин стал новым капитаном Тоттенхэма

После ухода Харри Кейна в мюнхенскую "Баварию" лондонский "Тоттенхэм" объявил о назначении нового капитанского состава команды.

Им стал уже экс-напарник по атаке англичанина Сон Хин Мин. Корейский форвард получил повязку от Уго Льориса.

Для Сона этот сезон в составе "шпор" станет 9-м.

"Это такая большая честь быть капитаном этого огромного клуба. Это был большой сюрприз и момент для гордости. Я уже говорил игрокам, что каждый должен чувствовать себя капитаном на поле и вне его. Это новый сезон, новый старт, и я отдам все за эту футболку и эту повязку", – поделился впечатлениями 31-летний кореец.