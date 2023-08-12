Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сон Хин Мин стал новым капитаном Тоттенхэма
Получил от Льориса
tottenhamhotspur.com
После ухода Харри Кейна в мюнхенскую "Баварию" лондонский "Тоттенхэм" объявил о назначении нового капитанского состава команды.
Им стал уже экс-напарник по атаке англичанина Сон Хин Мин. Корейский форвард получил повязку от Уго Льориса.
Для Сона этот сезон в составе "шпор" станет 9-м.
"Это такая большая честь быть капитаном этого огромного клуба. Это был большой сюрприз и момент для гордости. Я уже говорил игрокам, что каждый должен чувствовать себя капитаном на поле и вне его. Это новый сезон, новый старт, и я отдам все за эту футболку и эту повязку", – поделился впечатлениями 31-летний кореец.
Вице-капитанами стали хавбек Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро.
Популярное сейчас
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
- Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Месси забил в 5-м матче подряд, Интер Майами вышел в полуфинал Кубка лиг
- Мудрик похвастался фото с легендой Челси, который в феврале расхваливал украинца. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО