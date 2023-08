АПЛ. Арсенал – Фулхэм 2:2. Экстремальные условия

Пропущенный на первой минуте гол и заливающий глаза ливень почти всю вторую половину встречи – обстоятельства, при которых крайне сложно конструктивно атаковать. Именно в таком положении оказался "Арсенал". Упущенное психологическое преимущество и красная карточка – из таких условий вылез уже "Фулхэм".

"Арсенал" пропустил на 57-й секунде поединка. Сака на ровном месте отдал странный пас назад, точно в коридор между Уайтом и Райсом, выведя Перейру прямо на ворота. Рамздейл что есть силы и скорости бежал назад, пытаясь успеть вернуться в рамку, но Перейра включил хитрость – он не стал сближаться с Аароном и легонько послал мяч мимо голкипера. Вратарь "канониров" такого хода не ожидал и сгруппироваться не успел (0:1).

Естественно, дальше "Арсенал", как и планировал изначально, забрал себе инициативу и лез отыгрываться. Чудом не забил Хавертц после скидки Саки, Мартинелли трижды пальнул в Лено. Под занавес первого тайма Эдегор сначала красиво закатил снаряд в дальний угол, но еще до удара Хавертц попал в офсайд, а затем издали Мартин проверил Лено. "Пушкари" атаковали очень шаблонно и без элемента неожиданности. "Фулхэм" тоже угрожал воротам хозяев. Например, Хименес в падении через себя чуть не попал в дальний угол. А мог быть очень красивый гол.

На вторую половину встречи у Артеты вышли Нкетиа, Зинченко и Виейра – "Арсенал" продолжил давить и постепенно от банальных ударов Эдегора "канониры" перешли к более интеллектуальным действиям. Мартинелли остроумно нашел на фланге Фабиу, которого уже в штрафной сбил Тете. Сака с небольшими нервами пенальти все-таки реализовал (1:1). Дальше "канониры" и вовсе вышли вперед – Нкетиа оторвался от защитников и записал на Виейру второй ассист (2:1).

Казалось бы, "Арсенал" экстренно проснулся и оформил классный камбэк. Да еще и Бэсси, заменивший в старте дисквалифицированного Тима Рима, получил вторую желтую и оставил "Фулхэм" в меньшинстве. Вот так ирония. Тем не менее, хозяева не справились с навесом "дачников" с корнера, подача Рида нашла даже не голову, а ногу Пальиньи в штрафной площадке команды Артеты (2:2).

Арбитр накинул 9 минут, Микель бросил в бой еще и Жезуса. Концовка поединка вышла классной, забить мог как "Арсенал", так и "Фулхэм". Удар Виейры под перекладину вытянул Лено, но перед этим Траоре чуть не реализовал выход один в один на контратаке. Также Кивер не смог протолкнуть мяч в ворота на последней минуте.

В целом, хороший матч в исполнении "Арсенала", однако потеря концентрации в нескольких эпизодах все-таки стоила "канонирам" трех очков. "Фулхэм" не предложил ничего экстраординарного, но выжал максимум из своих моментов.

