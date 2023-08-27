Манчестер Юнайтед обратился в Челси с запросом об аренде Кукурельи

"Манчестер Юнайтед" связался с "Челси" по поводу потенциального перехода левого защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Красные дьяволы" расспросили условия, которые удовлетворят "аристократов" и позволят взять защитника в аренду. Однако в настоящее время никаких предложений или конкретных переговоров еще нет.

Остальные инсайдеры сообщают, что МЮ ищет на рынке дешевый вариант укрепления левой бровки защиты.

Недавно в лазарет попал левый оборонец Люк Шоу – он выбыл на долгий срок. Также старт сезона пропускает другой левый бэк Тайрелл Маласия из-за травмы. Вчера – в матче против “Ноттингема” – на левом фланге обороны играл правый защитник Диогу Далот.

Добавим, что Кукурелья все три стартовых поединка "Челси" в этом сезоне провел на скамье для запасных.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 35 миллионов евро. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2028-го.