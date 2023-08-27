Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед обратился в Челси с запросом об аренде Кукурельи
“Манкунианцы” ищут варианты для укрепления обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" связался с "Челси" по поводу потенциального перехода левого защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Красные дьяволы" расспросили условия, которые удовлетворят "аристократов" и позволят взять защитника в аренду. Однако в настоящее время никаких предложений или конкретных переговоров еще нет.
Остальные инсайдеры сообщают, что МЮ ищет на рынке дешевый вариант укрепления левой бровки защиты.
Недавно в лазарет попал левый оборонец Люк Шоу – он выбыл на долгий срок. Также старт сезона пропускает другой левый бэк Тайрелл Маласия из-за травмы. Вчера – в матче против “Ноттингема” – на левом фланге обороны играл правый защитник Диогу Далот.
Добавим, что Кукурелья все три стартовых поединка "Челси" в этом сезоне провел на скамье для запасных.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего испанца в 35 миллионов евро. Его контракт с "аристократами" действует до лета 2028-го.
Популярное сейчас
- Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа
- Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
- Кополовец: Никаких перспектив у украинских команд в еврокубках нет
- Малиновским интересовались два английских клуба. Агент рассказал, почему он выбрал Дженоа
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО