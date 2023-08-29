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Фулхэм подписывает защитника сборной Бельгии

Англия
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Игрок продолжит карьеру в Лондоне

Фулхэм подписывает защитника сборной Бельгии

twitter fulham

UA-Футбол
Новина українською

"Фулхэм" объявил о подписании защитника сборной Бельгии (33 матча в сборной) и "Лестера" Тимоти Кастанья. Контракт с ним рассчитан на 4 года и содержит опцию продления на один сезон. Футболист будет играть под 21-м номером.

По информации The Athletic, "Лестер" получит 15 миллионов фунтов с учетом бонусов за продажу игрока.

В прошлом сезоне АПЛ Кастань провел 37 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Тимоти Кастань
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