Фулхэм подписывает защитника сборной Бельгии

"Фулхэм" объявил о подписании защитника сборной Бельгии (33 матча в сборной) и "Лестера" Тимоти Кастанья. Контракт с ним рассчитан на 4 года и содержит опцию продления на один сезон. Футболист будет играть под 21-м номером.

По информации The Athletic, "Лестер" получит 15 миллионов фунтов с учетом бонусов за продажу игрока.

В прошлом сезоне АПЛ Кастань провел 37 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.