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Кукурелья согласился на переход в Манчестер Юнайтед
В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" согласовал личные условия с защитником "Челси" Марком Кукурельей, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
По информации источника, Кукурелья и его представители согласились на переход к "манкунианцам". Отмечается, что "МЮ" готов заплатить "Челси" 3 миллиона евро за годичную аренду, в "Челси" хотят получить не менее 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за "Челси", в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
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