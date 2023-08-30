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Кукурелья согласился на переход в Манчестер Юнайтед

Англия
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В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за Челси

Кукурелья согласился на переход в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" согласовал личные условия с защитником "Челси" Марком Кукурельей, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, Кукурелья и его представители согласились на переход к "манкунианцам". Отмечается, что "МЮ" готов заплатить "Челси" 3 миллиона евро за годичную аренду, в "Челси" хотят получить не менее 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за "Челси", в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Марк Кукурелья
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Источник:
FabrizioRomano

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