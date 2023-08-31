Де Дзерби убедил перейти в Брайтон вингера Барселоны Ансу Фати

Вингер "Барселоны" Ансу Фати близок к переходу в "Брайтон" на правах аренды. Каталонский клуб готов принять предложение англичан, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Фати решил перейти в "Тоттенхэм", но "шпоры" еще не согласовали трансфер с "Барселоной". "Брайтон" перехватил игрока у лондонского клуба.

Ключевым фактором в решении игрока о переходе в состав "Брайтона" стал главный тренер команды – Роберто Де Дзерби.

По данным источника, специалист позвонил 20-летнему вингеру и уговорил перейти в английский клуб. Де Дзерби заявил, что футболист станет важной частью команды.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за сине-гранатовых, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.