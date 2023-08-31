  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед собирается арендовать Регилона у Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед собирается арендовать Регилона у Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Альтернатива Кукурелье

Манчестер Юнайтед собирается арендовать Регилона у Тоттенхэма

Фото: Transfermarkt

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером Серхио Регилона из "Тоттенхэма", сообщает Дэвид Орнштейн. "Манкунианцы" подписывают испанца на фоне травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

Игрок уже получил добро на прохождения медосмотра от "шпор".

Ранее сообщалось, что "МЮ" также хочет подписать защитника "Челси" Марка Кукурелью.

Регилон провел в прошлом сезоне за "Тоттенхэм" 12 матчей.

По теме
yellow-arrow
Очередное повреждение. Миколенко вряд ли сыграет в матче с Шеффилдом
yellow-arrow
Саутгейт назвал состав сборной Англии на матч против Украины
yellow-arrow
Тоттенхэм не пустил Кейна на базу попрощаться с одноклубниками
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Серхио Регилон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде