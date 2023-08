Манчестер Юнайтед собирается арендовать Регилона у Тоттенхэма

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером Серхио Регилона из "Тоттенхэма", сообщает Дэвид Орнштейн. "Манкунианцы" подписывают испанца на фоне травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

Игрок уже получил добро на прохождения медосмотра от "шпор".

Ранее сообщалось, что "МЮ" также хочет подписать защитника "Челси" Марка Кукурелью.

Регилон провел в прошлом сезоне за "Тоттенхэм" 12 матчей.

???? EXCLUSIVE: Man Utd working to complete loan signing of Sergio Reguilon from Tottenham. 26yo left-back granted permission by #THFC to travel for medical. #MUFC shifted from Chelsea’s Marc Cucurella & also aim to recruit Sofyan Amrabat @TheAthleticFC #CFC https://t.co/hZxmwDhUM5