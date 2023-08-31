Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед собирается арендовать Регилона у Тоттенхэма
Альтернатива Кукурелье
Фото: Transfermarkt
"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером Серхио Регилона из "Тоттенхэма", сообщает Дэвид Орнштейн. "Манкунианцы" подписывают испанца на фоне травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.
Игрок уже получил добро на прохождения медосмотра от "шпор".
Ранее сообщалось, что "МЮ" также хочет подписать защитника "Челси" Марка Кукурелью.
Регилон провел в прошлом сезоне за "Тоттенхэм" 12 матчей.
???? EXCLUSIVE: Man Utd working to complete loan signing of Sergio Reguilon from Tottenham. 26yo left-back granted permission by #THFC to travel for medical. #MUFC shifted from Chelsea’s Marc Cucurella & also aim to recruit Sofyan Amrabat @TheAthleticFC #CFC https://t.co/hZxmwDhUM5— David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2023
Популярное сейчас
- Так деградировала Лига 1: ненадежные спонсоры, отсутствие визионеров и политика "сердец"
- Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние в 700 километров - Зеленский
- Шахтер узнает соперников. Онлайн LIVE видеотрансляция жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов
- Украинское трио в еврокубках, небезопасный выезд Шахтера. Расписание матчей на 28 августа - 3 сентября
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО