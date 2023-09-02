АПЛ. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1. Безумная связка Альварес-Холанд

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Второй матч без Хосепа Гвардиолы. Если в первом поединке – против “Шеффилд Юнайтед” – было довольно тяжело, то сегодня получилось наоборот. Особенно во втором тайме "Сити" не оставили живого места на сопернике. Постаралась и связка Альварес-Холанд.

Первые полчаса были очень спокойны. Хозяева, как им и подобает, имели мощное преимущество во владении мячом, однако особого продвижения вперед у них не было. Первый гол был очень внезапным. Ковачич отлично разрезал оборону соперника, Холанд прострелил на Альвареса и тот забил в пустые.

Собственно, и "Фулхэм" ответил не менее внезапно. Через две минуты "дачники" сравняли счет благодаря стандарту. Эдерсон потянул удар Хименеса после подачи с углового, но добивание от Рима никто закрыть не смог.

Футбол вернулся снова на старт игры: как и к равному счету, так и к ролям на поле. Только теперь было больше грубости. До первого тайма арбитр добавил пять минут – этого хватило хозяевам, чтобы забить второй раз.

Однако гол получился очень скандальным. После подачи Фодена с углового Аке пробил головой в левую шестерку. На пути мяча был Аканджи – он стоял в офсайде. Мануэль подпрыгнул и не задел мяч, а круглый влетел в ворота. Однако все равно Аканджи закрывал площадь обзора для Лено. Смотрели арбитры VAR, но гол не отменили. Не первый раз в АПЛ проблемы с определением "пассивного офсайда".

Во втором тайме "Фулхэма" было тяжело: и психологически, и физически. В обороне гостей было больше разрывов, больше свободных зон. В одну из вбежал Холанд после передачи (с рикошетом) от Альвареса и расстрелял вратаря. Впоследствии Эрлинг оформил и дубль, реализовав пенальти. Опять же его заработал аргентинский нападающий.

Три гола разницы – отыграться невозможно. Здесь скорее можно забить еще. Это и сделал тот же Холанд: на 90+5 минут он оформил хет-трик. Забил из зоны, где было пять оппонентов. Врожденный бомбардир.

"Сити" продолжает держать 100%-й результат и занимать первое место в АПЛ. Позади идут "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", однако на расстоянии двух очков. А "Фулхэм" занимает 14 позицию. “Дачникам” нужно восстановить силы после двух игр на этой неделе и работать дальше. Подопечные Силвы – это железно крепкий середнячок.

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 5:1

Голы: Альварес 31, Аке 45+5, Холанд 58, 70 (пен.), 90+5 – Т. Рим 33

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи, Аке – Родри (Б. Силва 76), Ковачич (Филлипс 84) – Фоден (Бобб 90), Альварес (Льюис 90+1), Доку (С. Гомес 76) – Голанд

Фулхэм: Лено – Тете (Кастань 73), Диоп, Т. Рим, Робинсон – Кейрни (Гаррис 16), Рид, Перейра – Г. Уилсон (А. Траоре 81), Хименес (Родригу Муниз 81), Кордова-Рид (Виллиан) 76)

Предупреждения: Родри 41, Б. Силва 79 – Диоп 43, Робинсон 45+3, Кордова-Рид 54, Перейра 69