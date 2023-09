АПЛ. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1. Безумная связка Альварес-Холанд

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Второй матч без Хосепа Гвардиолы. Если в первом поединке – против “Шеффилд Юнайтед” – было довольно тяжело, то сегодня получилось наоборот. Особенно во втором тайме "Сити" не оставили живого места на сопернике. Постаралась и связка Альварес-Холанд.

Первые полчаса были очень спокойны. Хозяева, как им и подобает, имели мощное преимущество во владении мячом, однако особого продвижения вперед у них не было. Первый гол был очень внезапным. Ковачич отлично разрезал оборону соперника, Холанд прострелил на Альвареса и тот забил в пустые.

Собственно, и "Фулхэм" ответил не менее внезапно. Через две минуты "дачники" сравняли счет благодаря стандарту. Эдерсон потянул удар Хименеса после подачи с углового, но добивание от Рима никто закрыть не смог.

Футбол вернулся снова на старт игры: как и к равному счету, так и к ролям на поле. Только теперь было больше грубости. До первого тайма арбитр добавил пять минут – этого хватило хозяевам, чтобы забить второй раз.

Однако гол получился очень скандальным. После подачи Фодена с углового Аке пробил головой в левую шестерку. На пути мяча был Аканджи – он стоял в офсайде. Мануэль подпрыгнул и не задел мяч, а круглый влетел в ворота. Однако все равно Аканджи закрывал площадь обзора для Лено. Смотрели арбитры VAR, но гол не отменили. Не первый раз в АПЛ проблемы с определением "пассивного офсайда".

