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Грилиш и Трент выбыли из состава Англии на матч с Украиной

Англия
(1 голосов)

Будет чуть легче

Грилиш и Трент выбыли из состава Англии на матч с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Джек Грилиш и Трент Александр-Арнольд не помогут сборной Англии в матчах с Украиной и Шотландией. Футболисты не смогут играть из-за травм, полученных перед сборами.

При этом, Гарэт Саутгейт не собирается вызывать кого-то на замену игрокам.

Также только в среду к команде присоединится Киран Триппье. Он отсутствует по личным причинам.

Напомним, что Англия сыграет с Украиной 9-го сентября, а с Шотландией – 12-го.

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В статье: Украина Англия Джек Грилиш Трент Александер-Арнольд
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Источник:
englandfootball.com

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