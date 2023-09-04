Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грилиш и Трент выбыли из состава Англии на матч с Украиной
Будет чуть легче
Getty Images / Global Images Ukraine
Джек Грилиш и Трент Александр-Арнольд не помогут сборной Англии в матчах с Украиной и Шотландией. Футболисты не смогут играть из-за травм, полученных перед сборами.
При этом, Гарэт Саутгейт не собирается вызывать кого-то на замену игрокам.
Также только в среду к команде присоединится Киран Триппье. Он отсутствует по личным причинам.
Напомним, что Англия сыграет с Украиной 9-го сентября, а с Шотландией – 12-го.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:englandfootball.com
Популярное сейчас
- Резников рассказал, во сколько обходится Украине один день войны
- Легионер Динамо близок к уходу из клуба – Источник
- Румыния отреагировала на российские беспилотники: не представляют угрозы
- АПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Команда дожала индивидуалистов
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн