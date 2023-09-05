Саутгейт не вызовет Стерлинга вместо травмированного Грилиша. Фердинанд заявил, что на месте Рахима завершил бы карьеру

Рахим Стерлинг не думает о завершении карьеры в сборной, несмотря на то, что Гарет Саутгейт не вызывает его с окончания чемпионата мира в Катаре. Полузащитник "Челси" хочет заслужить место в национальной команде снова.

Игрок считает, что показал на старте сезона достаточно, чтобы получить вызов, и если его проигнорировали в первый раз, то после травмы Грилиша уж точно могли вызвать. Все это не смутило англичанина и он продолжит бороться за место в составе.

На фоне невызова игрока в сборную Рио Фердинанд осудил главного тренера национальной команды Саутгейта, уличив его в непоследовательности. Бывший игрок "МЮ" и сборной приводит в пример Харри Магуайра и Калвина Филлипса, которые попадают в состав, какая бы плохая форма у них не была. Рио даже заявил, что на месте Стерлинга завершил бы карьеру в национальной команде.

Стерлинг был одним из ярчайших игроков "Челси" на старте сезона. Рахим дважды забил в ворота "Лутона" (3:0).