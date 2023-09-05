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Саутгейт не вызовет Стерлинга вместо травмированного Грилиша. Фердинанд заявил, что на месте Рахима завершил бы карьеру

Англия
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На такое можно обидеться

Саутгейт не вызовет Стерлинга вместо травмированного Грилиша. Фердинанд заявил, что на месте Рахима завершил бы карьеру

Getty Images

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Рахим Стерлинг не думает о завершении карьеры в сборной, несмотря на то, что Гарет Саутгейт не вызывает его с окончания чемпионата мира в Катаре. Полузащитник "Челси" хочет заслужить место в национальной команде снова.

Игрок считает, что показал на старте сезона достаточно, чтобы получить вызов, и если его проигнорировали в первый раз, то после травмы Грилиша уж точно могли вызвать. Все это не смутило англичанина и он продолжит бороться за место в составе.

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На фоне невызова игрока в сборную Рио Фердинанд осудил главного тренера национальной команды Саутгейта, уличив его в непоследовательности. Бывший игрок "МЮ" и сборной приводит в пример Харри Магуайра и Калвина Филлипса, которые попадают в состав, какая бы плохая форма у них не была. Рио даже заявил, что на месте Стерлинга завершил бы карьеру в национальной команде.

Стерлинг был одним из ярчайших игроков "Челси" на старте сезона. Рахим дважды забил в ворота "Лутона" (3:0).

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Джек Грилиш
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Источник:
telegraph.co.uk

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