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Саутгейт не вызовет Стерлинга вместо травмированного Грилиша. Фердинанд заявил, что на месте Рахима завершил бы карьеру
На такое можно обидеться
Getty Images
Рахим Стерлинг не думает о завершении карьеры в сборной, несмотря на то, что Гарет Саутгейт не вызывает его с окончания чемпионата мира в Катаре. Полузащитник "Челси" хочет заслужить место в национальной команде снова.
Игрок считает, что показал на старте сезона достаточно, чтобы получить вызов, и если его проигнорировали в первый раз, то после травмы Грилиша уж точно могли вызвать. Все это не смутило англичанина и он продолжит бороться за место в составе.
На фоне невызова игрока в сборную Рио Фердинанд осудил главного тренера национальной команды Саутгейта, уличив его в непоследовательности. Бывший игрок "МЮ" и сборной приводит в пример Харри Магуайра и Калвина Филлипса, которые попадают в состав, какая бы плохая форма у них не была. Рио даже заявил, что на месте Стерлинга завершил бы карьеру в национальной команде.
Стерлинг был одним из ярчайших игроков "Челси" на старте сезона. Рахим дважды забил в ворота "Лутона" (3:0).
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