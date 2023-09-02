Клубы АПЛ установили очередной трансферный рекорд: за лето они потратили 2,36 млрд фунтов

Прошедшее трансферное окно, закрывшееся в пятницу 1 сентября, стало рекордным по затратам для Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC со ссылкой на финансовую компанию Deloitte.

За лето 20 клубов АПЛ заплатили за футболистов в общей сложности 2,36 миллиарда фунтов стерлингов (ориентировочно 2,75 млрд евро). Предыдущий рекорд был равен 1,92 млрд фунтам стерлингам.

В частности, в день дедлайна – 1 сентября – клубам было потрачено 255 миллионов фунтов стерлингов. Во время прошедшего последнего дня летнего трансферного окна они выложили за игроков 120 млн.

Трансферные расходы АПЛ равны 48% всем расходам топовым пяти лигам европейского футбола, в которые также входят Примера, Серия А, Бундеслига и Лига 1.

Также Премьер-лига установила рекорд заработка по продаже футболистов в зарубежные чемпионаты. Нынешняя сумма равна 550 млн фунтов стерлингов, в то время как в прошлом году она составляла 210 млн.

Самым дорогим трансфером (без учета бонусов) стал переход опорного полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса в “Арсенал” за 116,6 млн евро. На втором месте расположился центрхал "Челси" Мойзес Кайседо, за которого "Брайтон" выручил 116 млн евро.

Отметим, что общая стоимость всех футболистов АПЛ согласно аналитическому порталу Transfermartk равна 10,55 млрд евро.