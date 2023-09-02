  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы АПЛ установили очередной трансферный рекорд: за лето они потратили 2,36 млрд фунтов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы АПЛ установили очередной трансферный рекорд: за лето они потратили 2,36 млрд фунтов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Мощный трансферный бум

Клубы АПЛ установили очередной трансферный рекорд: за лето они потратили 2,36 млрд фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прошедшее трансферное окно, закрывшееся в пятницу 1 сентября, стало рекордным по затратам для Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC со ссылкой на финансовую компанию Deloitte.

За лето 20 клубов АПЛ заплатили за футболистов в общей сложности 2,36 миллиарда фунтов стерлингов (ориентировочно 2,75 млрд евро). Предыдущий рекорд был равен 1,92 млрд фунтам стерлингам.

В частности, в день дедлайна – 1 сентября – клубам было потрачено 255 миллионов фунтов стерлингов. Во время прошедшего последнего дня летнего трансферного окна они выложили за игроков 120 млн.

Трансферные расходы АПЛ равны 48% всем расходам топовым пяти лигам европейского футбола, в которые также входят Примера, Серия А, Бундеслига и Лига 1.

Также Премьер-лига установила рекорд заработка по продаже футболистов в зарубежные чемпионаты. Нынешняя сумма равна 550 млн фунтов стерлингов, в то время как в прошлом году она составляла 210 млн.

Самым дорогим трансфером (без учета бонусов) стал переход опорного полузащитника “Вест Хэма” Деклана Райса в “Арсенал” за 116,6 млн евро. На втором месте расположился центрхал "Челси" Мойзес Кайседо, за которого "Брайтон" выручил 116 млн евро.

Отметим, что общая стоимость всех футболистов АПЛ согласно аналитическому порталу Transfermartk равна 10,55 млрд евро.

По теме
yellow-arrow
Миколенко не выйдет в старте Эвертона на четвертый матч АПЛ подряд
yellow-arrow
Возвращение в АПЛ. Милан отдал Ориги в аренду в английский клуб
yellow-arrow
Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Деклан Райс Мойсес Кайседо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде