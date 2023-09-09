Кейн: Соврал бы, если бы сказал, что мне не было больно смотреть, как ребята играют в Лиге чемпионов и выигрывают трофеи

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о своем желании выигрывать титулы.

"Когда ребята играют в Лиге чемпионов, а я просто сижу дома и смотрю на это – я бы соврал, если бы сказал, что мне не было больно.

Конечно, хочу, чтобы у них было хорошо – чтобы Уокер и все остальные ребята выигрывали трофеи в турнирах, в которых я не играю. Но я тоже хочу получить этот опыт.

Учитывая, что другие игроки в команде сделали это, не уверен, что ревность – это правильное слово. Но это мотивирует меня продолжать и пытаться подтолкнуть себя к трофеям, которые получили ребята", - сказал Кейн.