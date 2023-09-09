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Лавия повредил голеностоп на тренировке. Он не играл с момента трансфера за 58 миллионов фунтов в августе

Англия
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"Челси" закупился хрусталем

Лавия повредил голеностоп на тренировке. Он не играл с момента трансфера за 58 миллионов фунтов в августе

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Ромео Лавия получил повреждение голеностопа на тренировке, сообщает The Guardian. В клубе ожидают, что покажет сканирование ноги полузащитника.

19-летний Лавия перешел в "Челси" в августе из "Саутгемптона" за сумму близкую к 60 миллионам евро. Футболист выступает на позиции опорника и пока не дебютировал за "синих".

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В прошлом сезоне бельгиец сыграл за "святых" 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает юного хавбека в 32 миллиона евро.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
theguardian.com

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