Мудрик - в топ-10 худших мировых трансферов 2023 года по версии Goal
Сейчас он ничего не делает, кроме как подчеркивает риск трансферной политики Челси
фото - Getty Images
Известный портал Goal составил список из 10-ки самых бессмысленных, по мнению издания, трансферов в 2023 году.
Естественно, не мог в него не попасть и украинский вингер Михаил Мудрик, который в январе этого года за 70+30 млн евро перебрался из "Шахтера" в "
У украинца – почетное второе место в рейтинге.
"Арсенал" был в ярости, когда "Челси" увел у них сделку по Михаилу Мудрику во время январского трансферного окна. Однако на самом деле их лондонские соперники оказали им огромную услугу.
Мудрик выглядел захватывающим игроком в "Шахтере". "Украинский Неймар" был быстр и чрезвычайно техничен, но цена была сильно завышена: "Челси" согласился заплатить 62 миллиона фунтов стерлингов вперед и потенциальные 27 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов.
Но Мудрик не был игроком стартового состава в сборной Украине, а более-менее регулярно забивать голы за "Шахтер" он только начал.
Все еще были серьезные сомнения по поводу его завершения и конечного продукта. С тех пор эти опасения оправдались на "Стэмфорд Бридж", когда Мудрик никак не мог забить свой первый гол за "Челси" и большую часть времени проводил на скамейке запасных.
В свои 22 года Мудрик еще может добиться успеха в западном Лондоне, но прямо сейчас он ничего не делает, кроме как подчеркивает риск, присущий политике "синих", заключающей выгодные долгосрочные контракты с молодыми, неопытными игроками, - говорится в материале издания.
Топ-10 самых бессмысленных трансферов 2023 года:
- Мойсес Кайседо (Брайтон – Челси, 115 млн. фунтов);
- Михаил Мудрик (Шахтер – Челси, 89 млн. фунтов);
- Малком (Зенит – Аль-Хиляль, 60 млн. фунтов);
- Деклан Райс (Вест Хэм – Арсенал, 105 млн. фунтов);
- Расмус Хойлунд (Аталанта – Манчестер Юнайтед, 73 млн. фунтов);
- Ромео Лавия (Саутгемптон – Челси, 58 млн. фунтов);
- Кай Хаверц (Челси – Арсенал, 65 млн. фунтов);
- Мейсон Маунт (Челси – Манчестер Юнайтед, 60 млн. фунтов);
- Энцо Фернандес (Бенфика – Челси, 107 млн. фунтов);
- Харри Кейн (Тоттенхэм – Бавария 100 млн. фунтов)
Популярное сейчас
- Рух на вершине, Шахтер и Александрия подтягивается, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Cергей Пучков: Продажа Довбика за границу не просто так состоялась
- Турция начала строить второй корвет для Украины
- Яремчук оформил хет-трик в Лиге конференций исландскому Акурейри
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО