Мудрик - в топ-10 худших мировых трансферов 2023 года по версии Goal

Известный портал Goal составил список из 10-ки самых бессмысленных, по мнению издания, трансферов в 2023 году.

Естественно, не мог в него не попасть и украинский вингер Михаил Мудрик, который в январе этого года за 70+30 млн евро перебрался из "Шахтера" в " Челси ".

У украинца – почетное второе место в рейтинге.

"Арсенал" был в ярости, когда "Челси" увел у них сделку по Михаилу Мудрику во время январского трансферного окна. Однако на самом деле их лондонские соперники оказали им огромную услугу.

Мудрик выглядел захватывающим игроком в "Шахтере". "Украинский Неймар" был быстр и чрезвычайно техничен, но цена была сильно завышена: "Челси" согласился заплатить 62 миллиона фунтов стерлингов вперед и потенциальные 27 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов.

Но Мудрик не был игроком стартового состава в сборной Украине, а более-менее регулярно забивать голы за "Шахтер" он только начал.

Все еще были серьезные сомнения по поводу его завершения и конечного продукта. С тех пор эти опасения оправдались на "Стэмфорд Бридж", когда Мудрик никак не мог забить свой первый гол за "Челси" и большую часть времени проводил на скамейке запасных.

В свои 22 года Мудрик еще может добиться успеха в западном Лондоне, но прямо сейчас он ничего не делает, кроме как подчеркивает риск, присущий политике "синих", заключающей выгодные долгосрочные контракты с молодыми, неопытными игроками, - говорится в материале издания.