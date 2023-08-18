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Мудрик - в топ-10 худших мировых трансферов 2023 года по версии Goal

Наши за границей
(1 голосов)

Сейчас он ничего не делает, кроме как подчеркивает риск трансферной политики Челси

Мудрик - в топ-10 худших мировых трансферов 2023 года по версии Goal

фото - Getty Images

Новина українською

Известный портал Goal составил список из 10-ки самых бессмысленных, по мнению издания, трансферов в 2023 году.

Естественно, не мог в него не попасть и украинский вингер Михаил Мудрик, который в январе этого года за 70+30 млн евро перебрался из "Шахтера" в "Челси".

У украинца – почетное второе место в рейтинге.

"Арсенал" был в ярости, когда "Челси" увел у них сделку по Михаилу Мудрику во время январского трансферного окна. Однако на самом деле их лондонские соперники оказали им огромную услугу.

Мудрик выглядел захватывающим игроком в "Шахтере". "Украинский Неймар" был быстр и чрезвычайно техничен, но цена была сильно завышена: "Челси" согласился заплатить 62 миллиона фунтов стерлингов вперед и потенциальные 27 миллионов фунтов стерлингов в виде бонусов.

Но Мудрик не был игроком стартового состава в сборной Украине, а более-менее регулярно забивать голы за "Шахтер" он только начал.

Все еще были серьезные сомнения по поводу его завершения и конечного продукта. С тех пор эти опасения оправдались на "Стэмфорд Бридж", когда Мудрик никак не мог забить свой первый гол за "Челси" и большую часть времени проводил на скамейке запасных.

В свои 22 года Мудрик еще может добиться успеха в западном Лондоне, но прямо сейчас он ничего не делает, кроме как подчеркивает риск, присущий политике "синих", заключающей выгодные долгосрочные контракты с молодыми, неопытными игроками, - говорится в материале издания.

Топ-10 самых бессмысленных трансферов 2023 года:

  1. Мойсес Кайседо (Брайтон – Челси, 115 млн. фунтов);
  2. Михаил Мудрик (Шахтер – Челси, 89 млн. фунтов);
  3. Малком (Зенит – Аль-Хиляль, 60 млн. фунтов);
  4. Деклан Райс (Вест Хэм – Арсенал, 105 млн. фунтов);
  5. Расмус Хойлунд (Аталанта – Манчестер Юнайтед, 73 млн. фунтов);
  6. Ромео Лавия (Саутгемптон – Челси, 58 млн. фунтов);
  7. Кай Хаверц (Челси – Арсенал, 65 млн. фунтов);
  8. Мейсон Маунт (Челси – Манчестер Юнайтед, 60 млн. фунтов);
  9. Энцо Фернандес (Бенфика – Челси, 107 млн. фунтов);
  10. Харри Кейн (Тоттенхэм – Бавария 100 млн. фунтов)
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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Goal

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Комментарии (5)
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Грязный Гаррик (C)
18.08.2023 в 20:09
Я - горжусь!
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0
-1
shura73 (угледар)
18.08.2023 в 20:19
грязная вонючая затычка
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
18.08.2023 в 20:28
Вставь себе ее в рот и успокойся.
0
0
shura73 (угледар)
18.08.2023 в 21:40
подмойся и отсоси у меня петух
0
0
shura73 (угледар)
18.08.2023 в 21:41
прикрой своё гнилое е...о чмо
0
0

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