Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магуайр рассказал, почему не перешел в Вест Хэм и что планирует делать дальше
В этом сезоне Магуайр сыграл лишь 23 минуты за Манчестер
Фото: Getty Images
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр признался, что хочет больше играть.
"Я не выходил в стартовом составе в первых четырех матчах сезона. Но я хочу играть в футбол. "Вест Хэм"? Мы просто не пришли к согласию, и в "МЮ" были рады, что я остался, а я был рад бороться за свое место в составе. Я хочу делать это, и каждый раз, когда я тренируюсь или играю, я отдаю все силы.
Первые четыре недели были тяжелыми, потому что "МЮ" играл раз в неделю, и тренер не выбирал меня, но сейчас нас ждет больше матчей, и я уверен, что сыграю".
В этом сезоне Магуайр сыграл лишь 23 минуты в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:3).
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты
- Звягель официально представил преемника Максимова
- ТМ. Англия уверенно обыграла Шотландию, но Магуайр сказал свое слово
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО