Магуайр рассказал, почему не перешел в Вест Хэм и что планирует делать дальше

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр признался, что хочет больше играть.

"Я не выходил в стартовом составе в первых четырех матчах сезона. Но я хочу играть в футбол. "Вест Хэм"? Мы просто не пришли к согласию, и в "МЮ" были рады, что я остался, а я был рад бороться за свое место в составе. Я хочу делать это, и каждый раз, когда я тренируюсь или играю, я отдаю все силы.

Первые четыре недели были тяжелыми, потому что "МЮ" играл раз в неделю, и тренер не выбирал меня, но сейчас нас ждет больше матчей, и я уверен, что сыграю".