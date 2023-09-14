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Магуайр рассказал, почему не перешел в Вест Хэм и что планирует делать дальше

Англия
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В этом сезоне Магуайр сыграл лишь 23 минуты за Манчестер

Магуайр рассказал, почему не перешел в Вест Хэм и что планирует делать дальше

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр признался, что хочет больше играть.

"Я не выходил в стартовом составе в первых четырех матчах сезона. Но я хочу играть в футбол. "Вест Хэм"? Мы просто не пришли к согласию, и в "МЮ" были рады, что я остался, а я был рад бороться за свое место в составе. Я хочу делать это, и каждый раз, когда я тренируюсь или играю, я отдаю все силы.

Первые четыре недели были тяжелыми, потому что "МЮ" играл раз в неделю, и тренер не выбирал меня, но сейчас нас ждет больше матчей, и я уверен, что сыграю".

В этом сезоне Магуайр сыграл лишь 23 минуты в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:3).

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
FabrizioRomano

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