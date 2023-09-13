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Тренер сборной Англии вступился за Харри Магуайра, который забил в собственные ворота
Болельщики хозяев весь матч провоцировали футболиста, издавая разнообразные звуки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Магуайр вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией 3:1. Болельщики хозяев сразу начали его провоцировать, издавая различные звуки.
На 67-й минуте футболист, представляющий "Манчестер Юнайтед", отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.
"Это следствие бессмысленного отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов. Это просто за гранью всего, что я видел.
Но каждый раз, когда Харри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись", - сказал главный тренер сборной Англии.
30-летний защитник сыграл лишь 23 минуты в этом сезоне в АПЛ за "Манчестер Юнайтед".
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