Тренер сборной Англии вступился за Харри Магуайра, который забил в собственные ворота

Магуайр вышел на замену в начале второго тайма выездного товарищеского матча Англии с Шотландией 3:1. Болельщики хозяев сразу начали его провоцировать, издавая различные звуки.

На 67-й минуте футболист, представляющий "Манчестер Юнайтед", отправил мяч в сетку своих ворот, пытаясь прервать прострел шотландцев.

"Это следствие бессмысленного отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов. Это просто за гранью всего, что я видел.

Но каждый раз, когда Харри выходит на поле, он невероятным образом демонстрирует стойкость и мужество. Мы все его поддерживаем, и наши фанаты прекрасно к нему сегодня отнеслись", - сказал главный тренер сборной Англии.