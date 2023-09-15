Саудовский клуб начал переговоры с Джоном Терри: планируют пригласить на должность тренера

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" начал переговоры по приглашению бывшего игрока "Челси" и сборной Англии Джона Терри. Об этом сообщает Николо Скира.

Экс-защитника рассматривают на позицию тренера команды. В настоящее время "Аль-Шабаб" возглавляет на временной основе аргентинский наставник Хуан Браун. Предыдущий тренер Марсел Кейхер был уволен 6 сентября.

Терри сейчас работает в академии лондонского "Челси". Также в его карьере есть опыт работы помощником тренера в "Астон Вилле" и "Лестере". Во главе взрослой команды бывший защитник еще не работал.

Напомним, что Терри завершил карьеру футболиста летом 2018 года.

Добавим, что "Аль-Шабаб" за первые пять туров чемпионата текущего сезона заработал два очка. В настоящее время команда находится в зоне вылета саудовской лиги.