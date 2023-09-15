Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовский клуб начал переговоры с Джоном Терри: планируют пригласить на должность тренера
Не слишком звездная команда
Aston Villa
Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" начал переговоры по приглашению бывшего игрока "Челси" и сборной Англии Джона Терри. Об этом сообщает Николо Скира.
Экс-защитника рассматривают на позицию тренера команды. В настоящее время "Аль-Шабаб" возглавляет на временной основе аргентинский наставник Хуан Браун. Предыдущий тренер Марсел Кейхер был уволен 6 сентября.
Терри сейчас работает в академии лондонского "Челси". Также в его карьере есть опыт работы помощником тренера в "Астон Вилле" и "Лестере". Во главе взрослой команды бывший защитник еще не работал.
Напомним, что Терри завершил карьеру футболиста летом 2018 года.
Добавим, что "Аль-Шабаб" за первые пять туров чемпионата текущего сезона заработал два очка. В настоящее время команда находится в зоне вылета саудовской лиги.
Популярное сейчас
- Детали освобождения Андреевки от воинов 3 ОШБ. Уничтожена почти вся пехота и техника 72 бригады РФ, ликвидированы три комбата
- Сидорчук и Вестерло: ради чего капитан Динамо направился в предпоследнюю команду Бельгии
- Бельгия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Экс-защитник Челси и сборной Англии: Мудрик очень быстр, но прямолинеен
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО