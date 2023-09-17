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Арсенал планирует подписать с Зинченко новый контракт

Англия
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Продолжить сотрудничество, которое завершается в 2026 году

Арсенал планирует подписать с Зинченко новый контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" планирует продлить контракты с лидерами команды. Об этом сообщает 90min.

“Канониры” приоритетно рассматривают подписание новых соглашений с Мартином Эдегером и Беном Уайтом. Кроме этого, отдельное внимание лондонцы уделяют продолжению сотрудничества и с Александром Зинченко.

Текущий контракт украинского футболиста истекает летом 2026-го. Во время своего перехода на старте в прошлом сезоне он подписал соглашение сроком на четыре сезона.

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии Зинченко провел 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами. В текущем первенстве на его счету три поединка.

Напомним, что трансфер Зинченко из “Манчестер Сити” обошелся “Арсеналу” в 35 миллионов евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 42 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Мартин Эдегор Бен Уайт
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Источник:
90min

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
17.09.2023 в 15:30
Зінченко вже 27 в цьому році.
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