Арсенал планирует подписать с Зинченко новый контракт

Лондонский "Арсенал" планирует продлить контракты с лидерами команды. Об этом сообщает 90min.

“Канониры” приоритетно рассматривают подписание новых соглашений с Мартином Эдегером и Беном Уайтом. Кроме этого, отдельное внимание лондонцы уделяют продолжению сотрудничества и с Александром Зинченко.

Текущий контракт украинского футболиста истекает летом 2026-го. Во время своего перехода на старте в прошлом сезоне он подписал соглашение сроком на четыре сезона.

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии Зинченко провел 27 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами. В текущем первенстве на его счету три поединка.

Напомним, что трансфер Зинченко из “Манчестер Сити” обошелся “Арсеналу” в 35 миллионов евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 42 млн евро.