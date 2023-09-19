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Кейн заступился за Магуайра: Его в какой-то степени сделали козлом отпущения
На защитника действительно оказывали слишком большое давление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Харри Кейн заступился за Харри Магуйра. Нападающий "Баварии" заявил, что защитник – один из лучших в истории сборной Англии.
"Думаю, он подвергся ненужному пристальному вниманию. Вероятно, его в какой-то степени сделали козлом отпущения. Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю.
Теперь это часть нашей игры – за нами внимательно следят во всех соцсетях. Но, зная его, все, что он захочет сделать, – это работать усерднее, совершенствоваться и становиться еще лучше", – сказал Кейн.
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