Кейн заступился за Магуайра: Его в какой-то степени сделали козлом отпущения

Харри Кейн заступился за Харри Магуйра. Нападающий "Баварии" заявил, что защитник – один из лучших в истории сборной Англии.

"Думаю, он подвергся ненужному пристальному вниманию. Вероятно, его в какой-то степени сделали козлом отпущения. Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю.