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Манчестер Юнайтед впервые за 44 года пропустил три и более голов в трех матчах подряд

Англия
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Серьезные проблемы в защите

Манчестер Юнайтед впервые за 44 года пропустил три и более голов в трех матчах подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а до этого уступил "Брайтону" (1:3) и "Арсеналу" (1:3) в АПЛ.

"Юнайтед" пропустил три и более голов в трех матчах подряд впервые за 44 года. В прошлый раз такая серия у "Манчестер Юнайтед" была в декабре 1978-го - тогда проиграли "Болтону" (0:3), "Ливерпулю" (0:3) и "Вест Бромвичу" (3:5).

Следующую игру "Манчестер Юнайтед" проведет 23 сентября - в гостях против "Бернли" в матче 6-го тура АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед Андре Онана Лисандро Мартинес
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Источник:
Squawka

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