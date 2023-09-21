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Манчестер Юнайтед впервые за 44 года пропустил три и более голов в трех матчах подряд
Серьезные проблемы в защите
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл "Баварии" (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а до этого уступил "Брайтону" (1:3) и "Арсеналу" (1:3) в АПЛ.
"Юнайтед" пропустил три и более голов в трех матчах подряд впервые за 44 года. В прошлый раз такая серия у "Манчестер Юнайтед" была в декабре 1978-го - тогда проиграли "Болтону" (0:3), "Ливерпулю" (0:3) и "Вест Бромвичу" (3:5).
Следующую игру "Манчестер Юнайтед" проведет 23 сентября - в гостях против "Бернли" в матче 6-го тура АПЛ.
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