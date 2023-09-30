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Фати забил свой первый гол за Брайтон

Англия
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Барселонец отметился первым мячом в своей пятой игре за чаек

Фати забил свой первый гол за Брайтон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный у “Барселоны” вингер Ансу Фати отметился первым голевым действием за “Брайтон”.

Команда Роберто Де Дзерби проигрывала 0:3 после первого тайма в матче с “Астон Виллой”. Фати на поле появился сразу после перерыва, и ему понадобилось пять минут, чтобы размочить счет.

Для 20-летнего футболиста матч с “Виллой” стал пятым за “Брайтон”. В АПЛ Фати во всех своих трех матчах Фати выходил на замену.

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В статье: АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Ансу Фати
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