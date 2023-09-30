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Фати забил свой первый гол за Брайтон
Барселонец отметился первым мячом в своей пятой игре за чаек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный у “Барселоны” вингер Ансу Фати отметился первым голевым действием за “Брайтон”.
Команда Роберто Де Дзерби проигрывала 0:3 после первого тайма в матче с “Астон Виллой”. Фати на поле появился сразу после перерыва, и ему понадобилось пять минут, чтобы размочить счет.
Для 20-летнего футболиста матч с “Виллой” стал пятым за “Брайтон”. В АПЛ Фати во всех своих трех матчах Фати выходил на замену.
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