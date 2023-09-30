Клоппу не везет. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1. Обзор матча и видео голов

Центральный матч седьмого тура АПЛ прошел достаточно напряженно для обеих команд. Уже на 25-й минуте красную получил полузащитник "Ливерпуля" Джонс и это была их первая потеря. Через 10 минут "шпоры" открыли счет, но в конце тайма Гакпо сравнял счет.

До этого состоялся скандальный момент. Арбитр Саймон Хупер не засчитал гол Диаса, который комитет арбитров после матча признал чистым.

И второй тайм - почти повтор первого. Вторая красная для "мерсисайдцев" и гости уже играют в 9-х. Подопечные Клоппа не смогли додержать одну минуту до финального свистка. Центральный защитник Матип забил самый поздний победный автогол в истории АПЛ, чем принес три очка "шпорам".

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 2:1

Голы: Сон (36), Матип (90+6, автогол) - Гакпо (45+4)

Удаления: Джонс (25), Жота (70)