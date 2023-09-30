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Клоппу не везет. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм - Ливерпуль ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный матч седьмого тура АПЛ прошел достаточно напряженно для обеих команд. Уже на 25-й минуте красную получил полузащитник "Ливерпуля" Джонс и это была их первая потеря. Через 10 минут "шпоры" открыли счет, но в конце тайма Гакпо сравнял счет.
До этого состоялся скандальный момент. Арбитр Саймон Хупер не засчитал гол Диаса, который комитет арбитров после матча
И второй тайм - почти повтор первого. Вторая красная для "мерсисайдцев" и гости уже играют в 9-х. Подопечные Клоппа не смогли додержать одну минуту до финального свистка. Центральный защитник Матип
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Голы: Сон (36), Матип (90+6, автогол) - Гакпо (45+4)
Удаления: Джонс (25), Жота (70)
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