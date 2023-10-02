АПЛ. Фулхэм – Челси 0:2. Михаил Мудрик отблагодарил Почеттино за доверие

Заслуженная и непривычно спокойная победа "Челси" была украшена дебютным голом Михаила Мудрика за клуб и дебютным голом Армандо Бройи с момента возвращения после очень тяжелой травмы.

Активное начало встречи от "Челси" было плавно погашено хозяевами, которые иногда не успевали за своими оппонентами. Гости в очередной раз давили на ворота, создавали свои моменты, но не хватало сначала последнего паса, а затем и удара. Катастрофа с реализацией у "синих", кажется, больше психологическая, чем техническая проблема. Это осознает и Маурисио Почеттино, поэтому на своих конференциях подчеркивает важность психологической работы с собственной командой.

Сегодня это сработало. Уже несколько последних недель аргентинец особое внимание уделяет Михаилу Мудрику и рассказывает о том, как пытается вернуть украинскому вингеру уверенность в себе. Сегодня Михаил отблагодарил своего наставника за доверие.

Именно украинец открыл счет в этой встрече после очень хорошего паса от Леви Колвилла точно на ход. Передачу пытался перехватить Диоп, но не дотянулся, что позволило Михаилу выйти на свидание с Лено и отправить круглого между ног немецкому стражу ворот. Это первый гол Михаила в официальных матчах за "Челси".

А уже через минуту капитан "дачников" Тим Рим допустил детскую ошибку, отдав мяч Палмеру в простой ситуации. Коул сразу отдал на ход Армандо Брои, который даже не успел пробить, это Тим Рим опередил нападающего "Челси", но при попытке выбить круглого подальше, он попал в ногу албанцу, от которой мяч и полетел в сетку ворот.

Два гола от "Челси" еще до двадцатой минуты встречи. Болельщикам "синих" трудно вспомнить, когда они в последний раз такое видели. Систематическое давление на ворота Бернда Лено гости прекращать не планировали, впрочем и подопечные Марку Силвы точно не собирались отсиживаться позади. До конца тайма коллективы обменялись несколькими полумоментами, но на перерыв ушли при счете 2:0 в пользу "Челси".

Уже после перерыва Мудрик на поле не вышел, впрочем это была не тактическая, а вынужденная замена от Почеттино, ведь у Михаила было незначительное повреждение. Вместо него вышел Иан Маатсен. Полноценно заменить украинца Маатсену все же не удалось, левый фланг атаки с его выходом на поле значительно просел.

Марку Силва впоследствии также сделал свои замены, выпустив на поле Алекса Ивоби и Карлоса Винисиуса. С выходом этой пары атаки "дачников" стали выглядеть заметно интереснее, они начали активнее задействовать правый фланг атаки и это позволяло создавать больше остроты.

Однако и команда Почеттино не собиралась отсиживаться в обороне. На 63-й минуте "синие" должны были хоронить все надежды "Фулхэма" на камбэк, когда с очень выгодной позиции пробивал Иан Маатсен, но попал в стойку, а добивание от Энцо Фернандеса отбил Лено.

Поскольку шансы на камбэк оставались, "дачники" не собирались останавливаться. После 70-й минуты они особенно массированно побежали в атаку и зажали "Челси" к собственным воротам. Саша Лукич буквально с нескольких метров пробивал по воротам Санчеза после тонкого прострела от Кейрни, но испанский голкипер "синих" спас свою команду.

Увидев подобную наглость от хозяев поля, Почеттино убрал атакующего Коула Палмера и вместо него выпустил разрушителя Лесли Угочукву, явно с мыслью о более надежной игре в обороне и сохранении результата. В итоге, "синие" действительно забетонировали пространство сзади и спокойно довели матч до логичной и чрезвычайно долгожданной победы.

Благодаря этой победе "Челси" догоняет "Фулхэм" по добытым очкам (теперь у обеих команд по 8) и даже опережает "дачников" по дополнительным показателям. "Синие" теперь на 11-й строчке, а "Фулхэм" - на 13-й.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Фулхэм" — "Челси" 0:2

Голы: Мудрик (18), Броя (19)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Диоп, Рим, Робинсон — Рид (Кейрни, 66), Палинья, Перейра (Лукич, 75) — Уилсон (Ивоби, 53), Хименес (Винисиус, 53), Виллиан

"Челси": Санчез — Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо (Мадуэке, 90+6), Галлахер — Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46) — Броя (Стерлинг, 65)

Предупреждения: Перейра (57) — Кукурелья (34), Палмер (55), Стерлинг (68), Санчез (87)