Лидс, Лестер и Бернли сообщили возможным будущим владельцам Эвертона, что они подадут в суд на клуб на 300 миллионов

"Лестер", "Бернли" и "Лидс" уведомили 777 Partners, претендующих на покупку "Эвертона", что они подадут в суд на 300 миллионов фунтов, если "ирисок" признают виновными в нарушении правил расходов, чтобы избежать вылета.

Независимый трибунал Премьер-лиги примет решение 25-го октября.

Клубы недовольны тем, что решение по делу не было принято в прошлом сезоне. Это, якобы, помогло "Эвертону" избежать снятия очков, а значит и вылета из Премьер-лиги.