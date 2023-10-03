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Лидс, Лестер и Бернли сообщили возможным будущим владельцам Эвертона, что они подадут в суд на клуб на 300 миллионов

Англия
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Очередная проблема "ирисок"

Лидс, Лестер и Бернли сообщили возможным будущим владельцам Эвертона, что они подадут в суд на клуб на 300 миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер", "Бернли" и "Лидс" уведомили 777 Partners, претендующих на покупку "Эвертона", что они подадут в суд на 300 миллионов фунтов, если "ирисок" признают виновными в нарушении правил расходов, чтобы избежать вылета.

Независимый трибунал Премьер-лиги примет решение 25-го октября.

Клубы недовольны тем, что решение по делу не было принято в прошлом сезоне. Это, якобы, помогло "Эвертону" избежать снятия очков, а значит и вылета из Премьер-лиги.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Бернли Лидс Юнайтед Лестер Сити
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