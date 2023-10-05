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Сон, Альварес, Салах и Триппьер - среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Сон, Альварес, Салах и Триппьер - среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

tottenhamhotspur.com

UA-Футбол
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Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

На награду номинированы семь футболистов:

  • Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") - 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
  • Джеррод Боуэн ("Вест Хэм") - 3 гола, 2 победы и 2 поражения в 4 матчах.
  • Педру Нету ("Вулверхэмптон") - 1 гол и 3 ассиста, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения в 4 матчах.
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
  • Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - 6 голов, 3 победы и ничья в 4 матчах.
  • Киран Триппьер ("Ньюкасл") - 4 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
  • Олли Уоткинс ("Астон Вилла") - 4 гола и ассист, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
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В статье: АПЛ Мохамед Салах Хулиан Альварес Сон Хын Мин
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