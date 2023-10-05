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Сон, Альварес, Салах и Триппьер - среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ
Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ
tottenhamhotspur.com
Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ
На награду номинированы семь футболистов:
- Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") - 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
- Джеррод Боуэн ("Вест Хэм") - 3 гола, 2 победы и 2 поражения в 4 матчах.
- Педру Нету ("Вулверхэмптон") - 1 гол и 3 ассиста, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения в 4 матчах.
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 2 гола и 2 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - 6 голов, 3 победы и ничья в 4 матчах.
- Киран Триппьер ("Ньюкасл") - 4 ассиста, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
- Олли Уоткинс ("Астон Вилла") - 4 гола и ассист, 3 победы и 1 поражение в 4 матчах.
Nominees for @EASPORTSFC Player of the Month are in... ????— Premier League (@premierleague) October 5, 2023
???? Julian Alvarez
⚒️ Jarrod Bowen
???? Pedro Neto
???? Mohamed Salah
⚪️ Son Heung-min
???? Kieran Trippier
???? Ollie Watkins#PLAwards | ????️ https://t.co/IHp2UUz2ln pic.twitter.com/mGg9PUWGaM
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