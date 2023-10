Сон, Альварес, Салах и Триппьер - среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

На награду номинированы семь футболистов:

Nominees for @EASPORTSFC Player of the Month are in... ????



???? Julian Alvarez

⚒️ Jarrod Bowen

???? Pedro Neto

???? Mohamed Salah

⚪️ Son Heung-min

???? Kieran Trippier

???? Ollie Watkins#PLAwards | ????️ https://t.co/IHp2UUz2ln pic.twitter.com/mGg9PUWGaM