Рис Джеймс вернулся к тренировкам, восстанавливаясь от травмы. Мудрик также принял участие в занятии

Капитан "Челси" Рис Джеймс вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт "синих". Занимается англичанин пока не в общей группе.

На фото с тренировок также можно заметить Михаила Мудрика.

Клуб отмечает, что к занятиям в общей группе вернулись Тиагу Силва, Льюис Коллвил и Рахим Стерлинг.

Напомним, что Джеймс не играет с 1-го тура АПЛ. Защитник "Челси" и сборной Англии также будет вынужден отбыть 1-матчевую дисквалификацию за оскорбление судьи после матча с "Астон Виллой".