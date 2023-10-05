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Рис Джеймс вернулся к тренировкам, восстанавливаясь от травмы. Мудрик также принял участие в занятии

Англия
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В общую группу вернулись Силва, Колвилл и Стерлинг

Рис Джеймс вернулся к тренировкам, восстанавливаясь от травмы. Мудрик также принял участие в занятии

Фото: chelseafc.com

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Капитан "Челси" Рис Джеймс вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт "синих". Занимается англичанин пока не в общей группе.

На фото с тренировок также можно заметить Михаила Мудрика.

Клуб отмечает, что к занятиям в общей группе вернулись Тиагу Силва, Льюис Коллвил и Рахим Стерлинг.

Напомним, что Джеймс не играет с 1-го тура АПЛ. Защитник "Челси" и сборной Англии также будет вынужден отбыть 1-матчевую дисквалификацию за оскорбление судьи после матча с "Астон Виллой".

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В статье: Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
chelseafc.com

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