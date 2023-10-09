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Челси готов продать Лукаку летом 2024-го за демократичную цену
Всего 37 миллионов фунтов
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
"Челси" установил цену на продажу Ромелу Лукаку летом 2024-го – 37 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. У клуба и бельгийского нападающего есть договоренность об этом.
Летом 2024-го истечет срок аренды Ромелу в "Рому". Считается, что клуб из столицы Италии хотел бы подписать бельгийца на постоянной основе.
В этом сезоне Лукаку провел за "Рому" 8 матчей и забил 7 голов. 30-летний нападающий оценивается в 40 миллионов евро.
???????????? Understand Chelsea have already fixed an exit fee for Romelu Lukaku in summer 2024 — and it’s around £37m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2023
There’s an agreement to make Romelu available for that fee next year.
Lukaku, doing great on loan to Roma as he scored 7 goals.
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