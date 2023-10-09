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Челси готов продать Лукаку летом 2024-го за демократичную цену

Англия
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Всего 37 миллионов фунтов

Челси готов продать Лукаку летом 2024-го за демократичную цену

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

"Челси" установил цену на продажу Ромелу Лукаку летом 2024-го – 37 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. У клуба и бельгийского нападающего есть договоренность об этом.

Летом 2024-го истечет срок аренды Ромелу в "Рому". Считается, что клуб из столицы Италии хотел бы подписать бельгийца на постоянной основе.

В этом сезоне Лукаку провел за "Рому" 8 матчей и забил 7 голов. 30-летний нападающий оценивается в 40 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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