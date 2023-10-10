  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-форвард Челси повесил бутсы на гвоздь в 36 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Челси повесил бутсы на гвоздь в 36 лет

Англия
(1 голосов)

Лоик Реми принял решение закончить футбольную карьеру

Экс-форвард Челси повесил бутсы на гвоздь в 36 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный французский форвард Лоик Реми завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.

Реми является воспитанником "Лиона". В течение карьеры выступал за "Ниццу", "Марсель", "КПР", "Ньюкасл", "Челси", "Кристал Пэлас", "Лас-Пальмас", "Хетафе", "Лилль", "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

Его последним клубом был "Брест". За полгода он так и не сыграл ни одного матча. В свое время Лоик представлял сборную Франции, где он забил 7 голов в 31 поединке.

По теме
yellow-arrow
Зинченко - о критике от Оуэна: Если легенды говорят о вас, значит, я на верном пути. Даже если говорят плохо
yellow-arrow
Челси готов продать Лукаку летом 2024-го за демократичную цену
yellow-arrow
Гвардиола на вопрос о работе в Ювентусе: Очень нравится Италия, часто туда езжу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лоик Реми
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Get French Football News

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде