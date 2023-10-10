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Экс-форвард Челси повесил бутсы на гвоздь в 36 лет
Лоик Реми принял решение закончить футбольную карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный французский форвард Лоик Реми завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.
Реми является воспитанником "Лиона". В течение карьеры выступал за "Ниццу", "Марсель", "КПР", "Ньюкасл", "Челси", "Кристал Пэлас", "Лас-Пальмас", "Хетафе", "Лилль", "Ризеспор" и "Адана Демирспор".
Его последним клубом был "Брест". За полгода он так и не сыграл ни одного матча. В свое время Лоик представлял сборную Франции, где он забил 7 голов в 31 поединке.
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