Экс-форвард Челси повесил бутсы на гвоздь в 36 лет

Известный французский форвард Лоик Реми завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет.

Реми является воспитанником "Лиона". В течение карьеры выступал за "Ниццу", "Марсель", "КПР", "Ньюкасл", "Челси", "Кристал Пэлас", "Лас-Пальмас", "Хетафе", "Лилль", "Ризеспор" и "Адана Демирспор".

Его последним клубом был "Брест". За полгода он так и не сыграл ни одного матча. В свое время Лоик представлял сборную Франции, где он забил 7 голов в 31 поединке.