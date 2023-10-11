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Эден Азар закончил карьеру: что вы знаете о бельгийском вингере? Квиз от UA-Футбол
Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры бельгийца в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
10 октября бывший игрок лондонского "Челси" и мадридского "Реала" Эден Азар объявил о завершении карьеры.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой бельгийца, пройдя наш квиз.
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