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Эден Азар закончил карьеру: что вы знаете о бельгийском вингере? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Эден Азар закончил карьеру: что вы знаете о бельгийском вингере? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

10 октября бывший игрок лондонского "Челси" и мадридского "Реала" Эден Азар объявил о завершении карьеры.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за карьерой бельгийца, пройдя наш квиз.

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В статье: Эден Азар квиз от UA-Футбол
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