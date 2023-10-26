Гвардиола заинтересован в подписании Мусиалы - он видит в нем замену де Брюйне

Главный тренер " Манчестер Сити " Хосеп Гвардиола лично заинтересован в том, чтобы полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала перешёл в стан "горожан". Об этом сообщает Abendzeiting.

Испанский специалист считает, что в ближайшие пару лет Мусиала станет одним из лучших игроков мира. Гвардиола рассматривает немецкого полузащитника в качестве замены 32-летнему полузащитнику "горожан" Кевину Де Брейне.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Действующий контракт игрока с "Баварией" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро.