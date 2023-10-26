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Гвардиола заинтересован в подписании Мусиалы - он видит в нем замену де Брюйне

Англия
(1 голосов)

Пеп считает, что в будущем Джамал вырастет в одного из лучших игроков мира

Гвардиола заинтересован в подписании Мусиалы - он видит в нем замену де Брюйне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в том, чтобы полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала перешёл в стан "горожан". Об этом сообщает Abendzeiting.

Испанский специалист считает, что в ближайшие пару лет Мусиала станет одним из лучших игроков мира. Гвардиола рассматривает немецкого полузащитника в качестве замены 32-летнему полузащитнику "горожан" Кевину Де Брейне.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусиала принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Действующий контракт игрока с "Баварией" рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 110 млн евро.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Джамал Мусиала
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Источник:
Abendzeiting

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Комментарии (2)
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Singleboy (Харьков-Киев-Львов)
27.10.2023 в 07:58
На фото Гвардіола чи Мусіала?
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Broterhood
27.10.2023 в 08:12
Де Брауни
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