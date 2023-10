Мохамед Салах побил рекорд Тьерри Анри по голам в еврокубках за английские клубы

Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

31-летний форвард "Ливерпуля" забил "Тулузе" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (5:1). Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубках.

Египтянин превзошел достижение экс-форварда "Арсенала" Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские команды.

43 - Mohamed Salah has now scored 43 goals for Liverpool in major European competitions, the most of any player for an English club. Only. pic.twitter.com/jqHUV8lxj7