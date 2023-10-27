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Мохамед Салах побил рекорд Тьерри Анри по голам в еврокубках за английские клубы

Англия
(1 голосов)

Салах установил рекорд

Мохамед Салах побил рекорд Тьерри Анри по голам в еврокубках за английские клубы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов.

31-летний форвард "Ливерпуля" забил "Тулузе" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (5:1). Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубках.

Египтянин превзошел достижение экс-форварда "Арсенала" Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские команды.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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