Магуайр: Манчестер Юнайтед всегда нуждается в победах

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр прокомментировал, к чему стремится команда.

“Манчестер Юнайтед всегда нуждается в победах. Но, конечно, мы также требуем лучших выступлений, поэтому работаем над этим на тренировочном поле”, - сказал Магуайр.

В последних трех матчах "манкунианцы" одержали три победы. Следующий поединок подопечные тен Хага проведут в воскресенье, 29 октября. Они встретятся с “Манчестер Сити” на “Олд Траффорд”.

Добавим, что Магуайр отыграл все эти три последних матча. В частности, забил победный гол в недавнем поединке Лиги чемпионов против "Копенгагена". В общей сложности на его счету два результативных действия (1+1) в шести встречах этого сезона.