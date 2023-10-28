Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магуайр: Манчестер Юнайтед всегда нуждается в победах
Слово для Харри
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр прокомментировал, к чему стремится команда.
“Манчестер Юнайтед всегда нуждается в победах. Но, конечно, мы также требуем лучших выступлений, поэтому работаем над этим на тренировочном поле”, - сказал Магуайр.
В последних трех матчах "манкунианцы" одержали три победы. Следующий поединок подопечные тен Хага проведут в воскресенье, 29 октября. Они встретятся с “Манчестер Сити” на “Олд Траффорд”.
Добавим, что Магуайр отыграл все эти три последних матча. В частности, забил победный гол в недавнем поединке Лиги чемпионов против "Копенгагена". В общей сложности на его счету два результативных действия (1+1) в шести встречах этого сезона.
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона
- Не без помощи судей. Жирона - Сельта 1:0. Видео гола и обзор матча
- Лунин тоже будет. Реал объявил заявку на матч с Барселоной
- Манчестер Сити пожизненно запретил посещать матчи команды фанатам, оскорблявших Бобби Чарльтона
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль