Луис Диас не попал в заявку Ливерпуля на матч против Ноттингема. Его родителей похитили накануне

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" встретятся в рамках 10 тура АПЛ. Колумбийский вингер "мерсисайдцев" Луис Диас не попал в заявку на этот поединок.

Сегодня ночью стало известно, что родители футболиста были похищены. Полиции сразу удалось освободить маму, однако отец Диас находится в заложниках.

Клуб этот инцидент пока не комментировал.

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" начнут матч в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.