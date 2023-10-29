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Луис Диас не попал в заявку Ливерпуля на матч против Ноттингема. Его родителей похитили накануне
“Мерсисайдцы” неожиданно потеряли лидера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrew Powell/Liverpool FC
"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" встретятся в рамках 10 тура АПЛ. Колумбийский вингер "мерсисайдцев" Луис Диас не попал в заявку на этот поединок.
Сегодня ночью стало известно, что родители футболиста были похищены. Полиции сразу удалось освободить маму, однако отец Диас находится в заложниках.
Клуб этот инцидент пока не комментировал.
"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" начнут матч в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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