Эван Фергюсон - юноша, который впервые за 18 лет забил 10+ голов в АПЛ за календарный год

Эван Фергюсон - первый за 18 лет юноша в АПЛ, который забил 10+ голов за календарный год. Это достижение ранее покорилось Уэйну Руни.

Ирландец продолжает покорять Премьер-лигу, забив сегодня очередной мяч за "Брайтон".

В этом сезоне нападающий принял участие в 12-и матчах под руководством Де Дзерби, где реализовал 5 голевых моментов.