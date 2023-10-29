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Эван Фергюсон - юноша, который впервые за 18 лет забил 10+ голов в АПЛ за календарный год

Англия
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Это достижение ранее покорилось Уэйну Руни

Эван Фергюсон - юноша, который впервые за 18 лет забил 10+ голов в АПЛ за календарный год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эван Фергюсон - первый за 18 лет юноша в АПЛ, который забил 10+ голов за календарный год. Это достижение ранее покорилось Уэйну Руни.

Ирландец продолжает покорять Премьер-лигу, забив сегодня очередной мяч за "Брайтон".

В этом сезоне нападающий принял участие в 12-и матчах под руководством Де Дзерби, где реализовал 5 голевых моментов.

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В статье: Уэйн Руни Брайтон энд Хоув Альбион Эван Фергюсон
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