  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джон Оби Микел объяснил, почему Салах и Де Брейне не заиграли в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джон Оби Микел объяснил, почему Салах и Де Брейне не заиграли в Челси

Англия
(1 голосов)

Микел рассказал о временах Моуринью в Челси

Джон Оби Микел объяснил, почему Салах и Де Брейне не заиграли в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-хавбек "Челси" Джон Оби Микел поразмышлял, почему египетский вингер Мохамед Салах и бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне не заиграли в лондонском клубе.

"Салаху с Де Брейне в те времена не повезло с тем, что Моуриньо не брал пленных в команду. Если ты не справлялся с работой, не имело значения, кто ты, тренер жестко мог раскритиковать тебя.

Однажды Моур разнес Салаха в перерыве, и тот расплакался. Мы подумали: "Ладно, он позволит ему вернуться в игру". Но Моуринью сперва уничтожил парня при всех, а после сразу же заменил его. Таков был нрав Жозе в то время.

Поступил бы так сейчас Моуриньо? Мне кажется, нет. Он стал старше, стал более зрелым и теперь знает, как общаться с молодыми футболистами.

Хотя в те времена Жозе именно таким образом и выжал из нас максимум. Именно таким образом мы добивались успеха во всех турнирах", - сказал экс-хавбек "Челси" в своем подкасте.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 1/8 Кубка Английской Лиги на 01.11.2023
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 01.11.2023
yellow-arrow
Вест Хэм – Арсенал и другие матчи с участием украинцев. АУДИО онлайн трансляция поединков Кубка лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Мохамед Салах Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде