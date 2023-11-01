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Джон Оби Микел объяснил, почему Салах и Де Брейне не заиграли в Челси
Микел рассказал о временах Моуринью в Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек "Челси" Джон Оби Микел поразмышлял, почему египетский вингер Мохамед Салах и бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне не заиграли в лондонском клубе.
"Салаху с Де Брейне в те времена не повезло с тем, что Моуриньо не брал пленных в команду. Если ты не справлялся с работой, не имело значения, кто ты, тренер жестко мог раскритиковать тебя.
Однажды Моур разнес Салаха в перерыве, и тот расплакался. Мы подумали: "Ладно, он позволит ему вернуться в игру". Но Моуринью сперва уничтожил парня при всех, а после сразу же заменил его. Таков был нрав Жозе в то время.
Поступил бы так сейчас Моуриньо? Мне кажется, нет. Он стал старше, стал более зрелым и теперь знает, как общаться с молодыми футболистами.
Хотя в те времена Жозе именно таким образом и выжал из нас максимум. Именно таким образом мы добивались успеха во всех турнирах", - сказал экс-хавбек "Челси" в своем подкасте.
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