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Маунт единственный из игроков Манчестер Юнайтед поблагодарил фанатов после поражения от Ньюкасла

Англия

Новичок уважает фанатов

Маунт единственный из игроков Манчестер Юнайтед поблагодарил фанатов после поражения от Ньюкасла

United

Новина українською
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Ньюкаслу" в 1/16 Кубка английской лиги (0:3). Мейсон Маунт был единственным из игроков "манкунианцев", который подошел поблагодарить фанатов своей команды после поражения.

Фанат "МЮ" опубликовал видео, где видно, что Мейсон остается после финального свистка и хлопает болельщикам.

Маунт пришел в "МЮ" этим летом за 55+5 миллионов евро. Он провел 9 матчей в сезоне и отличился 1 результативной передачей.

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Источник:
dailymail.co.uk
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