Маунт единственный из игроков Манчестер Юнайтед поблагодарил фанатов после поражения от Ньюкасла

"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Ньюкаслу" в 1/16 Кубка английской лиги (0:3). Мейсон Маунт был единственным из игроков "манкунианцев", который подошел поблагодарить фанатов своей команды после поражения.

Фанат "МЮ" опубликовал видео, где видно, что Мейсон остается после финального свистка и хлопает болельщикам.

Маунт пришел в "МЮ" этим летом за 55+5 миллионов евро. Он провел 9 матчей в сезоне и отличился 1 результативной передачей.