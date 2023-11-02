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Маунт единственный из игроков Манчестер Юнайтед поблагодарил фанатов после поражения от Ньюкасла
Новичок уважает фанатов
United
"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Ньюкаслу" в 1/16 Кубка английской лиги (0:3). Мейсон Маунт был единственным из игроков "манкунианцев", который подошел поблагодарить фанатов своей команды после поражения.
Фанат "МЮ" опубликовал видео, где видно, что Мейсон остается после финального свистка и хлопает болельщикам.
Маунт пришел в "МЮ" этим летом за 55+5 миллионов евро. Он провел 9 матчей в сезоне и отличился 1 результативной передачей.
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