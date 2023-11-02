Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед, в случае увольнения Эрика тен Хага

"Манчестер Юнайтед" может уволить Эрика тен Хага из-за неудовлетворительных результатов в последнее время. Зинедин Зидан и Рубен Аморим – кандидаты на его смену.

Зинедин Зидан без работы с мая 2021-го, когда он покинул "Реал". С тех пор слухи связывали менеджера с "ПСЖ" и "Ювентусом".

Рубен Аморим тренирует "Спортинг" с марта 2020-го. Специалист завоевал чемпионат Португалии, Суперкубок и дважды одержал победу в Кубке.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" вылетел из 1/16 Кубка английской лиги ото "Ньюкасла" (0:3). В чемпионате Англии команда тен Хага идет на восьмом месте с 15-ю очками после 10 туров.