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Некоторые игроки МЮ теряют веру в тен Хага. Тренер не в близких отношениях со многими футболистами - The Athletic

Англия

У Эрика тен Хага есть проблемы в отношениях с игроками

Некоторые игроки МЮ теряют веру в тен Хага. Тренер не в близких отношениях со многими футболистами - The Athletic

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По данным The Athletic, некоторые футболисты начинают терять веру в тренера. Интенсивность тен Хага, которую хвалили в прошлом сезоне, теперь стала проблемой.

Комментарий о желании "играть больше в футбол" после победы над "Брентфордом", сделанный тег Хагом, когда он объяснял решение заменить Каземиро в перерыве, не получил одобрения в раздевалке.

Другие удивились решению тег Хага исключить Рафаэля Варана из стартового состава на дерби с "Ман Сити" (0:3), выбрав вместо него Джонни Эванса.

Что касается ситуации с отстранением Джейдона Санчо, кое-кто в раздевалке считает, что тренер также мог бы поступить иначе.

Источник отмечает, что тен Хаг не находится в близких отношениях со многими игроками "Манчестер Юнайтед", часто упоминают о нехватке харизмы у тренера.

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Источник:
theathletic
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