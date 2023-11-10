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Стерлинг может быть дисквалифицирован за бросок постороннего предмета в фанатов Тоттенхэма

Англия

Стерлинг может быть дисквалифицирован

Стерлинг может быть дисквалифицирован за бросок постороннего предмета в фанатов Тоттенхэма

Getty Images

UA-Футбол
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Полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг может быть дисквалифицирован из-за броска постороннего предмета в болельщиков "Тоттенхэма" во время матча 11-го тура АПЛ (4:1). ФА расследует кадры, на которых запечатлен бросок футболиста. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел через несколько мгновений после того, как Коул Палмер сравнял счет в матче ударом с пенальти в первом тайме. Палмер отпраздновал это событие, приложив палец к губам перед болельщиками "Тоттенхэма".

На видео с поля, которое появилось в официальном аккаунте "Челси", видно, как предмет, запущенный с трибуны, где расположены болельщики "Тоттенхэма", ударил Палмера по ноге. Когда игроки уходили, Стерлинг наклонился и бросил предмет обратно в толпу, прежде чем побежать обратно на свою половину.

Во время матча инцидент не был замечен официальными лицами, но этот эпизод рассматривают, поскольку ФА хочет определить, нужно ли предпринимать какие-либо действия.

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