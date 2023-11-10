Арсенал – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После матча против "Севильи" посреди недели, в котором Александр Зинченко вышел на замену после перерыва и провел очень уверенный второй тайм, есть все шансы на то, что в стартовом составе команды Микеля Артеты найдется место украинцу.

Да и противостоять они будут проблемному "Бернли", который проиграл каждый из своих последних матчей, нужно забирать три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 ноября.

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