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Арсенал – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Все еще ждем возвращения Александра Зинченко в стартовый состав
Getty Images / Global Images Ukraine
После матча против "Севильи" посреди недели, в котором Александр Зинченко вышел на замену после перерыва и провел очень уверенный второй тайм, есть все шансы на то, что в стартовом составе команды Микеля Артеты найдется место украинцу.
Да и противостоять они будут проблемному "Бернли", который проиграл каждый из своих последних матчей, нужно забирать три очка.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 11 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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