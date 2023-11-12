Манчестер Сити следит за 23-летним защитником Челси

"Манчестер Сити" интересуется 23-летним англичанином Рисом Джеймсом как заменой защитнику Кайлу Уокеру.

Кайл Уокер задумывается о смене клуба на следующий год, и "Манчестер Сити" ищет ему замену.

"Рис Джеймс уже давно был намечен как замена, Манчестер Сити, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы", - пишет Manchester City News.

Напомним, контракт Джеймса с "Челси" рассчитан до 2028 года.