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Манчестер Сити следит за 23-летним защитником Челси
Манчестер Сити следит за Рисом Джеймсом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" интересуется 23-летним англичанином Рисом Джеймсом как заменой защитнику Кайлу Уокеру.
Кайл Уокер задумывается о смене клуба на следующий год, и "Манчестер Сити" ищет ему замену.
"Рис Джеймс уже давно был намечен как замена, Манчестер Сити, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы", - пишет Manchester City News.
Напомним, контракт Джеймса с "Челси" рассчитан до 2028 года.
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