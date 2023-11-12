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Манчестер Сити следит за 23-летним защитником Челси

Англия
Обновлено

Манчестер Сити следит за Рисом Джеймсом

Манчестер Сити следит за 23-летним защитником Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" интересуется 23-летним англичанином Рисом Джеймсом как заменой защитнику Кайлу Уокеру.

Кайл Уокер задумывается о смене клуба на следующий год, и "Манчестер Сити" ищет ему замену.

"Рис Джеймс уже давно был намечен как замена, Манчестер Сити, очевидно, способны предложить такому игроку более близкие перспективы в плане борьбы за титулы", - пишет Manchester City News.

Напомним, контракт Джеймса с "Челси" рассчитан до 2028 года.

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Манчестер Сити Рис Джеймс
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Источник:
Manchester City News
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