Клуб из Англии разместил вакансию тактика. Главное требование – успехи в Football Manager

Футбольный клуб "Бромли" нанимает на постоянную работу тактика, который будет лучшим в Football Manager.

14 ноября "Бромли" объявил конкурс в сотрудничестве с Football Manager. Победитель станет штатным тактиком команды с января до конца сезона 2023-24 годов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны выполнить достижение "Чемпион" в Football Manager 24, выиграв любой титул внутренней лиги. Они также должны прислать одноминутное видео о том, почему они заслуживают этой работы, а затем пройти собеседование с Бромли.

В заявке на работу указана заработная плата в размере 16,36 долларов США в час, а успешный кандидат будет отчитываться перед тренером первой команды "Бромли" Энди Вудманом и руководителем отдела анализа эффективности Джо Броудом.

"Мы ищем талантливого игрока в Football Manager, который хочет проверить свои навыки в реальном мире и сделать первый шаг в потенциальной карьере профессионального футболиста", - говорится в заявлении клуба.