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Отношения Варана и тен Хага испорчены. Рафаэль может покинуть Манчестер

Англия

У француза плохие отношения с тренером

Отношения Варана и тен Хага испорчены. Рафаэль может покинуть Манчестер

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

У Варана плохие отношения с тренером "МЮ", Рафаэль и Каземиро могут уйти.

Джим Рэтклифф после вхождения в состав управленцев "Юнайтед" должен будет принять решение о будущем 30-летнего француза и 31-летнего бразильца. Клуб заплатил за обоих "Реалу" 112 миллионов фунтов в общей сложности. У них дорогие и долгосрочные контракты.

В этом сезоне у Каземиро есть проблемы с физикой, а Рафаэль Варан проиграл конкуренцию другим центральным защитникам и в глазах тренера Эрика тен Хага занимает место в конце иерархии игроков обороны.

Если хавбек не уйдет зимой, то летом 2024 года его будущее снова будет обсуждаться. Что касается защитника, то его отношения с тен Хагом практически разрушены, сообщает Daily Mail.

Считается, что между игроком и тренером состоялся открытый обмен мнениями после того, как Рафаэль не принял участия в дерби с "Ман Сити" (0:3) в конце октября. С тех пор француз лишь трижды вышел на замену.

Варан недоволен тем, что тен Хаг сначала делал выбор в пользу Джонни Эванса, а затем Виктор Линделеф играл вместе с Гарри Магуайром, когда Эванс получил травму.

Ранее сообщалось, что "Бавария" следит за Вараном, но из-за его зарплаты считает трансфер нереалистичным. Покупка обошлась бы в 20-30 млн евро.

В качестве замены Варану в "Юнайтед" обсуждали кандидатуру Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", но здесь может быть конфликт интересов из-за того, что Рэтклифф владеет французской командой.

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Источник:
dailymail
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