Агбонлахор: Реал отпустил Каземиро и Варана в МЮ, потому что они перестали быть топ-игроками

Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру защитника "МЮ" Рафаэля Варана.

"Теперь понятно, почему Варан не выходит в старте, а Эванс и Магуайр - выходят. Я месяцами говорил, что болельщики "МЮ" не должны обманываться насчет Варана.

У него была потрясающая карьера в "Реале", но там игроками не разбрасываются. "Мадрид" отпустил Каземиро и Варана, потому что они перестали быть топ-игроками, и матч с "Копенгагеном" - (3:4) это показал.

Варан вышел на замену и не знал, где находится. В эпизоде с последним голом его нигде не было видно", - сказал бывший форвард "Астон Виллы".