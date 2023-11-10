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Агбонлахор: Реал отпустил Каземиро и Варана в МЮ, потому что они перестали быть топ-игроками

Англия

Агбонлахор раскритиковал игру Варана

Агбонлахор: Реал отпустил Каземиро и Варана в МЮ, потому что они перестали быть топ-игроками

UA-Футбол
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Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру защитника "МЮ" Рафаэля Варана.

"Теперь понятно, почему Варан не выходит в старте, а Эванс и Магуайр - выходят. Я месяцами говорил, что болельщики "МЮ" не должны обманываться насчет Варана.

У него была потрясающая карьера в "Реале", но там игроками не разбрасываются. "Мадрид" отпустил Каземиро и Варана, потому что они перестали быть топ-игроками, и матч с "Копенгагеном" - (3:4) это показал.

Варан вышел на замену и не знал, где находится. В эпизоде с последним голом его нигде не было видно", - сказал бывший форвард "Астон Виллы".

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Источник:
talksport
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