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Скоулз - про Онана: Выглядит так, словно пропустит после любого удара. Простые сейвы у него становятся сложными
Скоулз раскритиковал голкипера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Пол Скоулз раскритиковал Андре Онана за ошибки в игре с "Галатасараем".
Во вчерашнем матче Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" вел сначала 2:0, затем - 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.
"Тренеры должны нести ответственность за игроков, которых они приводят.
Очень жаль, ведь Онана нормально выглядел в последние несколько недель. Он делает нешаблонные сейвы, но в Лиге чемпионов, как я думаю, он слишком расслаблен. Ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация - это все".
О втором голе "Галатасарая"
"Это ужасная ошибка. Не знаю даже, что он пытался сделать.
Онана заставляет всю команду нервничать и делает так, что простые сейвы выглядят сложными. Я считаю, что и третий гол он не должен был пропускать.
Андре выглядит так, словно пропустит после любого удара, поэтому команды просто начнут говорить: "Бейте по воротам".
Нельзя постоянно защищать вратаря после ошибок, а сейчас это слишком часто происходит. Не знаю, что они теперь будут делать с этим", - сказал Скоулз.
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